Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde bir kadın cinayeti daha işlendi. Necmettin Baysal (52) ile 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Necmettin Baysal, ekmek bıçağıyla eşine saldırdı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Yeter Baysal kanlar içinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 27 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yeter Baysal'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere, Gülşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.