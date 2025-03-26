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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Akdeniz Üniversitesi'nde yangın paniği | Son dakika haberleri

        Akdeniz Üniversitesi'nde yangın paniği

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde yangın çıktı. Acil serviste ve polikliniklerdeki hastalar tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:29
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        Akdeniz Üniversitesi'nde yangın paniği
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        Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı.

        Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi.

        Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemede bulundu.

        İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.

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