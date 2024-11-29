Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdenizde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13te merkez üssü Antalyanın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşaya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında saat 22.13’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.