AK Partili Yazıcı'dan 'erken seçim' açıklaması

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Baskın seçim niyetimiz yok. Seçimler zamanında yapılacak. Başından beri biz bu konuda çok özenliyiz." dedi.

Yazıcı, NTV canlı yayınında, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla dün TBMM Başkanlığına sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin soruları yanıtladı.

"Düzenlemenin bu dönemde Meclise gelmesiyle erken seçim tartışmalarını sonlandırıldı mı?" sorusu üzerine Yazıcı, erken seçim söylemini haklı gösterecek hiçbir emarenin olmadığını belirtti. Erken seçimin muhalefetin bir söylemi olduğunu ifade eden Yazıcı, "Onlar da bunun olmayacağını göre göre ısrarlı şekilde erken seçim vurgusu yapıyorlardı. Zamanlamayı ona göre planladık. Baskın seçim niyetimiz yok. Seçimler zamanında yapılacak. Başından beri biz bu konuda çok özenliyiz." diye konuştu.

Yazıcı, ittifakların belli hedefler, siyasi programlar çerçevesinde siyasi partilerin tüzel kişiliklerini korumak için güç birliği yapmaları anlamına geldiğini söyledi. "İttifakın toplam oyunun ülke barajını geçmesi halinde, ittifak içinde görünür şekilde yer alan bütün siyasi partilerin baraj sorunu kalmıyor." diyen Yazıcı, şunları söyledi:

"Seçmen oyunu kullanırken ittifak içinde görünür şekilde yer alan siyasi partileri tercih ediyor. Bunların aldıkları oya göre milletvekili çıkartmalarıdır doğru olan. Millet iradesi bunu gerektiriyor. Bunları toplayıp başka şekilde sonuç çıkartmanın demokratik olmadığını, haksızlığa da yol açtığını düşünerek rasyonel olması gerekçesiyle yeni bir düzenleme getirdik milletvekili dağılımına ilişkin. Her siyasi parti eşit bir şekilde aldığı oy ile D'Hondt sistemi hesabına girecek, oyu yeterli ise milletvekili çıkaracak, yeterli değil ise çıkaramayacak."

"VATANDAŞA RAĞMEN ADALET OLMAZ"

Yeni sistemde küçük partilerin aldığı oyların görmezden gelineceği eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Yazıcı, bu tür formülasyonlarda esas olanın, bireyin iradesi olduğunu ifade etti. Yazıcı, "Oy kimin, parti diyoruz da o oy vatandaşın oyudur, vatandaş tercihini hangi partiden yana kullanmışsa milletvekilini de o partinin çıkartmasını arzu ederek oyunu öyle kullanmış. Siz şimdi vatandaşın X’e verdiği oyu Y hanesine yazıp Y’ye milletvekili sağlatırsanız bu bir sapmadır, irade sapması. Bu sapmayı getirdiğimiz düzenlemeyle önlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, yeni düzenlemeyle temsilde adaletin sağlanamayacağı eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

"Vatandaşa rağmen adalet olmaz, adaleti vatandaş sağlayacak. Nerede? Sandıkta oy verirken sağlayacak. Vatandaşın tercihi o demek ki. O kadar oy vermiş. Milletvekili çıkartacak sayıya erişmemişse demek ki vatandaşın desteği orada kalmış, buradan bakmak lazım. Verilmiş bütün oyları temsile dönüştürelim demek, vatandaşın takdirinde olan bir şeydir. Yani bunu bir mühendislik yaparak formülasyonla hayata yansıtamazsınız."

Muhalefetin, düzenlemenin zamanlamasına ilişkin eleştirileri hatırlatılan Yazıcı, "Meclisin gündemi yoğun. Biz bunu daha önce getirsek 'Erken seçim hazırlığı.' denir. Yapay bir gündem oluşacaktı. Öyle bir zamanda getirdik ki... Hiç kimsenin artık erken seçimden söz etmesinin haklı olmayacağı bir zaman diliminde getirdik. Planlamamız doğru ve rasyonel diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.