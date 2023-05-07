Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul 'evet' derse bu iş biter

HABERTURK.COM

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" yapıldı. Mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu: "1 MİLYON 700 BİN KİŞİ MİTİNGE KATILDI" "Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir.

İstanbul senin her bir sokağını, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezsek gönül aşktan ne anlar. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin 81 ilinden gelip burada hayat kuranlar var. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslar'a dört bir taraftan özbeöz kardeşliğimizin şehridir." "SİZ TAMAM DERSENİZ BU İŞ BİTMİŞTİR" İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz vatanı böldürtmeyeceğiz.

Avrupa'nın gazeteleri dergileri şimdi burayı izliyor. Gereken cevabı siz vereceksiniz. İstanbul 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor musun. İstanbul 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul 'birilerini emekli edeceğiz' derse, bu iş biter. "HALİÇ KOKUDAN TEMİZLENDİ" İstanbul'u dünyanın gıptayla baktığı bir şehir haline getirdik. Yürümekle bu yol bitmez. Tabi ki yapacağımız çok şey var. Şimdi ben İstanbul'a soruyorum Haliç neydi? Kokudan yanından geçilebiliyor muydunuz? Haliç kokudan temizlendi.

Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Türkiye’nin her kazanımından rahatsızlık duyuyorlar. Biz tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik, vesayeti yendik. 21 yılda ülkemizdeki milli geliri 3 kat artırdık, nüfusumuza eklenen 21 milyona iş ve aş sağladık. "SEÇİMDEN SONRA 79 İLE TEK TEK GİDECEĞİZ" Seçimden sonra İstanbul ve Ankara dışındaki 79 vilayeti tek tek gezerek teşekkür edeceğiz. Deprem bölgesinde 3 ayda yıkıntıları kaldırdık. Yeni konutların yapımına başladık. KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ZAM ORANI AÇIKLAMASI Eser ve hizmet yarışımızı muhalefetle değil, kendi kendimizle yapıyoruz. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. Çünkü istiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız. Ülkemizdeki her hanede mutlaka bir çalışan olmasını temin edeceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz, ilk iki yılı ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin TL kredi vereceğiz. Şimdi buradan hepinizden söz istiyorum. 14 Mayıs'ta koalisyon masasını sandığa gömüyor muyuz. İstanbul tamam demişse bu iş bitmiştir. "BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ" Büyük İstanbul Tüneli projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje Marmara Denizi'nin altından geçen 3.tüp olacak." Fotoğraflar: AA

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın