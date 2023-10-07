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        Haberler Gündem Politika AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresini düzenliyor - Gündem haberleri

        AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresini düzenliyor

        AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongesi'ni bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenleyecek. AK Parti MKYK'nın belirleneceği kongrede yerel seçim startı verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:09
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        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
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        AK Parti'den bugün kongre heyecanı yaşanacak. "Türkiye Yüzyılı" vurgusu ile yapılacak kongrede, partinin MKYK üyeleri belirlenecek. Kongre ile yerel seçim için de start verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

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        Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi.

        "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla yapılacak kongre için salona "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ve "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" pankartları asıldı.

        Kongrede, AK Parti MKYK'nın yeni üyeleri belirlenecek. 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek. Partinin A Takımı olan MYK ise, MKYK üyelerinden oluşturulacak. AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları da kongre ile başlayacak.

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        SALONA GİRİŞLER BAŞLADI

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için salona girişler başladı.

        Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

        Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

        Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

        Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

        Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

        Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

        Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

        Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

        KANDEMİR: DÜNYAYA MESAJIMIZI VERECEĞİZ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak yarın saat 10.00'da buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız" dedi.

        Siyasi partilerin en büyük organizasyonlarının, genel merkez kongreleri olduğu bildiren Kandemir, "Biz de her genel merkez kongresinde büyük bir heyecanla yeniden hem sevdamızı tazelediğimiz hem kendimizi gözden geçirdiğimiz, muhasebemizi yaptığımız hem de geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaştığımız bir vesile olarak görüyoruz kongrelerimizi. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları coşkusuyla, heyecanlarıyla Genel Başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla, vizyonuyla, yepyeni şeyler söyleyecekler. Onun için büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kandemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye genelinden şu anda tabii büyük bir coşku ve heyecanı görüyoruz. Türkiye'nin en uzak köşesinden Ankara'nın en yakınındaki illerine kadar arkadaşlarımız büyük bir aşkla, şevkle gelmeyi arzu ediyorlar. Sayıyı hem Ankaralıları rahatsız etmeme adına hem de organizasyonu kolaylaştırma adına sınırlı tutuyoruz. Tüm sınırlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara'ya gelecek. İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında AK Parti 7 Ekim'de teşkilatlarıyla, vatandaşlarıyla buluşarak yepyeni bir başlangıç yapacak. Yarın bir nevi uzunca zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de vermiş olacağız."

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