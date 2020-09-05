Aile hekimlerine yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme olacak.

Koronavirüse yakalanan Aile Hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.

Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.

KARARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...