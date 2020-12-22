AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti.

Kararda ayrıca, Demirtaş'ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları gizlemek için kullanıldığı ileri sürüldü.