Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Eski maliye bakanı merhum Kemal Unakıtan’ın İstanbul Küçükçamlıca’daki villasının çatısı Üsküdar Belediyesi tarafından yıkıldı. Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, çatıda tadilat yapıldığını söyleyerek yıkıma tepki gösterdi. Ahsen Unakıtan, yıkım sırasında belediye ekipleri tarafından tartaklandığını iddia etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuyla ilgili Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’a şu açıklamayı yaptı: “Çatı tadilatı adı altında son bir ay içinde kaçak kat çıktı Ahsen Hanım. Kendisini davet edip kaçağa göz yumamayacağımızı anlattım ve kaçak katı yıkıldı. Kanun ne diyorsa onu yaptık. Tartaklanması kesinlikle söz konusu değil. Kılına bile dokunulmadı.”

Ahsen Unakıtan'ın Sözcü'ye çatısında tadilat yaptığını belirttiği villanın yıkılmadan önceki ve sonraki görüntüleri.

VİLLALARIN ÖYKÜSÜ

Merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Küçükçamlıca’daki 2 bin 210 metrekarelik araziye ilk villasını 7 Aralık 1983’te yaptı. Unakıtan'ın 1998’de inşa ettiği ikinci villa, arsanın olduğu bölge 1991'de SİT alanı ilan edildiği için kaçak statüsüne girdi.

İlk villanın 1999 depreminde zarar görmesi, ikinci villanın da kaçak olması nedeniyle Unakıtan, 2005 yılında villalarını yıktı. 2006 yılında Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No’lu Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla Unakıtan'a üç villa yapılabilmesi yolunda izin çıktı ve Unakıtan, araziye aynı yıl üç villa yaptırdı. Son olarak dün Üsküdar Belediyesi yapı denetim ekipleri kaçak kat nedeniyle yıkımı gerçekleştirdi.

2006'DA NE DEMİŞTİ?

Merhum Unakıtan, 2006'da villalarıyla ilgili olarak şu açıklamaları yapmıştı:

"Ben ve ailem, yakın bir zamanda Çamlıca’ya yerleşmiş değiliz. Bahse konu yerde 23 yıldır ikamet etmekteyiz. Söz konusu gayrimenkulü iktisap ettiğimiz 1981-1982 yılında bölge doğal SİT alanı olmadığı gibi o zaman geçerli olan imar planına göre de yüzde 25 inşaat izni bulunmaktaydı. Buna göre, bu arsa üzerine 4 villa ya da 16 daireli bina inşaatı yapma hakkı bulunmaktaydı. Ancak ben bunun yerine sadece ruhsatlı tek bir ev yaptırdım. Bunun yanına 8 yıl önce de ikincisini yaptırdım. Sonradan burası 1991 yılında doğal SİT alanı ilan edilmiş ve 1998 yılında da SİT alanının sınırları genişletilmiştir. Görüldüğü üzere, konutumu yaptırırken ve ikamet ederken bölge doğal SİT alanı değildir, sonradan doğal SİT alanı ilan edilmiştir. Bunun sonucu olarak da bölgenin imar planları geçersiz hale gelmiştir.”

KEMAL UNAKITAN KİMDİR?

1946 yılında Edirne'inin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamladı. 1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak göreve başladı. SEKA Genel Müdür Muavinliği ve 1976-1978 yılları arasında SEKA Genel Müdürlüğü yaptı. Daha sonra özel sektöre geçti; çeşitli sanayi kuruluşlarında, finans kurumlarında (Albaraka Türk Finans Kurumu),dış ticaret şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu üyeliği ve Yöneticilik yaptı. 12 Ekim 2016'da hayatını kaybeden Kemal Unakıtan evli ve 3 çocuk babasıydı.