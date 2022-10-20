Son dakika haberi: Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti ve vekillikten istifa etti! Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, neden istifa etti ve ne oldu?

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Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etti. Fakıbaba, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığın için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba partisinden ve milletvekilliğinden istifa etti.

Twitter'dan istifasını açıklayan Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığın için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

300 EVLER TARTIŞMASI

Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 arsa için 29 milyon 500 bin TL bedelle açtığı ihale için, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e seslenmişti.

Fakıbaba, arsanın satılmak yerine konut yapılmasını önererek, “Sayın Başkanım, her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı, birkaç kişi kazanacağına Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı? Sevgi ve saygılarımla” diye sormuştu.