İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt kırsalında il jandarma komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır iki roketatar ve mühimmat ele geçirildi.