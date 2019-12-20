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Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 210 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Pakistan ile Hindistan'ın kuzey bölgelerinde de hissedildiği belirtiliyor.

Depremden etkilenen bölgelerde şu ana kadar ölü ya da yaralı rapor edilmediği ifade edildi.