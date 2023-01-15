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Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Afganistan'da yakalandı

Başkent'te 2 ay önce bir evde bıçaklanarak ve içlerinden biri de boğularak vahşi bir şekilde öldürülen Afgan uyruklu 5 kişiyle ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Olaydan sonra Afganistan'a kaçtığı belirlenen katil zanlısının ülkesinde yakalandığı açıklandı

Giriş: 15.01.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin katiline Afganistan'da kelepçe! - Güncel haberler
AA

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, Türk polisinin çabası sonucu Afganistan'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmasının ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu belirledi.

Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de tespit edildi.

ŞÜPHELİ ÜLKESİNDE TUTUKLANDI

Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi.

Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı.

Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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