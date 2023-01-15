Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, Türk polisinin çabası sonucu Afganistan'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmasının ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu belirledi.