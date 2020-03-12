Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan Buğdaci (19),babası Yusuf Buğdaci ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dilan, evde bulunan tabanca ile babasının vücudunun çeşitli yerlerine ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde baba Yusuf Buğdaci'nin öldüğünü belirledi. AA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Dilan Buğdaci'yi gözaltına aldı.

Baba Yusuf Buğdaci'nin cesedi, savcılık tarafından incelemesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.