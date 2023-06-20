Adını ve soyadını değiştirdi ama cinayete kurban etti!

DHA'nın haberine göre Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Eroğlu'nun çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu, başka suçtan cezaevindeyken 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Ayrıca Eroğlu'nun eski eşini birçok kez tehdit ettiği, Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı çıkardığı kaydedildi. Ceylan'ın İzmir'de yaşamak istediğini beyan etmesi üzerine buraya naklinin yapıldığı ancak bir süre sonra kendi isteğiyle yeniden Ankara'ya yerleştiği ifade edildi.