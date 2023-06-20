Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Pelin Ceylan cinayetinde son dakika! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Adını değiştirmiş... - Güncel Haberler

Eski eşini sokak ortasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Başkent'te eski eşi Pelin Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla öldüren Mehmet Eroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Korkunç cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylar yer aldı. Buna göre Ceylan'ın "Alime Baş" olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı aldırdığı öğrenildi

Giriş: 20.06.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Pelin Ceylan cinayetinde son dakika! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Adını değiştirmiş... - Güncel Haberler
Adını ve soyadını değiştirdi ama cinayete kurban etti!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'ı (47) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu (56) hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çankaya ilçesinde meydana gelen 12 Aralık 2022'deki olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı ve tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Eroğlu'nun çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu, başka suçtan cezaevindeyken 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Ayrıca Eroğlu'nun eski eşini birçok kez tehdit ettiği, Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı çıkardığı kaydedildi. Ceylan'ın İzmir'de yaşamak istediğini beyan etmesi üzerine buraya naklinin yapıldığı ancak bir süre sonra kendi isteğiyle yeniden Ankara'ya yerleştiği ifade edildi.

"KONUŞMAK İSTEDİM; BAĞIRINCA ATEŞ ETTİM"

İddianamede Eroğlu'nun ifadesine de yer verildi. Eroğlu, eski eşinin çocuklarına yeterli annelik yapmadığını ve yaşam tarzını beğenmediği için tartıştıklarını iddia etti. Küçük kızının durumunu konuşmak için Ceylan'ın bulunduğu yere gittiğini anlatan Eroğlu, "Konuşmak istediğimde Pelin'in bağırıp çağırması nedeniyle üzerimdeki ruhsatsız tabancayla ateş ettim. İkinci kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
KMO'daki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
KMO'daki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
İki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.