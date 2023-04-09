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Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmaları için bugün son gün

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün saat 17.00'de dolacak. Öte yandan CHP PM bu sabah toplandı. İşte partilerdeki son durum...

Giriş: 09.04.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Aday listeleri için son gün! İşte siyasi partilerdeki son durum
Aday listeleri için son gün! İşte siyasi partilerdeki son durum
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HABERTURK.COM / AA

YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

CHP PM, 5 KEZ ERTELENDİ

Öte yandan CHP Parti Meclisi dün akşamda bu yana 5 kez ertelendi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantı bu sabah MYK toplantısının bitiminin ardından başladı. Aday listelerine son şeklinin verilmesinin ardından CHP'nin öğle saatlerinde aday listesini YSK'ya sunması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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