Korkunç ölüm! Arkadaşları sürükleyerek sokağa atmış!

İHA

Adana’da bir kişi, damar yolundan eroin aldıktan sonra rahatsızlanınca 4 kişi tarafından yol kenarına bırakılmasının ardından hayatını kaybederken, olay yerine gelen annesinin “Seni kurtaramadım” diye feryat etmesi herkesi ağlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencin de durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu saptadı. Bir süre sonra ise Ahmet G.’nin annesi Songül G. ve kardeşleri olay yerine geldi.

Anne Songül G.'nin koşarak geldiği oğlunun yanında diz çökerek, “Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım” diyerek feryat etmesi herkesi ağlattı. Uzun süre anne ve çocukları Ahmet G.’nin başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi çevredeki kadınlar teskin etmeye çalıştı.

Polis ise Ahmet G.’yi sürükleyerek getirip yol kenarına terk edip kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Ahmet G.’nin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir evde uyuşturucu kullanıp birden fenalaştığı, yanındaki arkadaşlarının Ahmet G.’yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

Ahmet G.’nin ağabeyi ve kardeşi, onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.’nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü. Ahmet G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.