Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınlarla ilgili dün jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.