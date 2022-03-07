Kanlı pusunun zanlılarından biri kendini vurdu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi aracında silahla öldürüp kızını yaralayan 3 şüpheliden ikisi Mersin'de yakalandı, biri intihar etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta Kaya Erkara'nın (37) Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinde silahla vurularak öldürülmesi, yanındaki kızı B. Erkara'nın da (6) yaralanmasıyla ilgili saldırının firari 3 zanlının Mersin'de olduğunu belirledi.
POLİSE KARŞILIK VERİN BİR ŞÜPHELİ KENDİNİ VURDU
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir apartmanda saklandığı tespit edilen şüpheliler Hikmet D., Hilmi G. ve Mustafa O.'nun bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği baskında şüpheliler Hikmet D. ve Hilmi G. yakalandı. Polislere ateş ederek karşılık veren Mustafa O.'nun ise daha sonra başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi.
Evde arama yapan ekiplerce şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
BABA ÖLÜRKEN, YANINDAKİ KIZI YARALANMIŞTI
Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, 6 Şubat'ta kızı B. Erkara'nın da bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya Erkara konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, Kaya Erkara'nın sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B. Erkara'nın kolundan yaralandığını belirlemişti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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