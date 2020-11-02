İHA

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Gerekli, Z.A.'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Z.A.'nın evinin önünde yüzü maskeli bir kişi Kadir'e defalarca ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan Kadir, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadir yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların iddialarına göre, Z.A., Kadir Gerekli'yi seviyordu. Ancak ismi belirtilmeyen bir kişi Z.A.'ya saplantılı bir şekilde aşıktı. Kadir Gerekli'nin bugün akşam Z.A.'yı istemeye geleceğini duyması üzerine silahlı saldırı düzenleyip Kadir'i öldürdü.

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.