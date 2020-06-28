Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere karadan ve helikopterle müdahale ediyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.