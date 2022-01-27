Adana'da korkunç olay! Çekiçli dehşet!

Adana'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır dorsesi fabrikasında 21 Ocak'ta tartıştığı iş arkadaşı E.K'nin (22) başına çekiçle vurması sonucu yaralanan kaynakçı Mahmut Eser (38), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'da yer alan son dakika haberine göre hayatını kaybeden Mahmut Eser'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

E.K, çalıştıkları fabrikada tartışma sırasında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü Eser'in başına çekiçle vurmuştu.

Yaralı Eser hastaneye kaldırılmış, E.K. dün tutuklanmıştı.