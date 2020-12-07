'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon

DHA

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün söze Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanması ve örgüte yönelik başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının intikam için eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin evlerine sabah vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, bir kurusıkı tabanca ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.