Adana'da akşam saatlerinde orman yangını çıktı!

Salbaş Mahallesi´ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.