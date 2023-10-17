Benekli Ayhan olayı nedir ve neden saldırıya uğradı? Isparta Valiliği açıklama yaptı
Sosyal medyada Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğramasıyla gündem olmuş durumda. Minibüs şoförlüğü yaptığı dönemde çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran Ayhan Koç, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde darp edildi. Konuyla ilgili Isparta Valiliği açıklama yaptı. İşte, Benekli Ayhan olayı ile ilgili detaylar...
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Sosyal medya Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç'un Isparta'da saldırıya uğramasını konuşuyor. 43 yaşındaki YouTube fenomeni Ayhan Koç'a, olaydan sonra bir süre ulaşılamadığı açıklandı. Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden bir açıklama geldi. Benekli Ayhan olarak da bilinen Ayhan Koç'un avukatı tarafından yapılan açıklamada ise Koç'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayhan Koç'un uğradığı saldırı ve hayat hikayesi ile ilgili detayları derledik...
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BENEKLİ AYHAN OLAYI NEDİR?
Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, aralarında “Benekli Ayhan” lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntüler de iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
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VALİLİK: ŞİKAYETTE BULUNMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR
Isparta Valiliği, sosyal medyada 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç'un 2 kişi tarafından darbedilmesine iişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Benekli Ayhan' olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta il merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, A.K.'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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BENEKLİ AYHAN KİMDİR?
1980 doğumlu olan Ayhan Koç, sosyal medyada "Benekli Ayhan" lakabıyla tanınıyor.
Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ayhan Koç, evli ve iki çocuk babası. Yaşamını Ankara'da sürdüren Ayhan Koç, sıkı bir Ankaragücü taraftarı olması ile de biliniyor.