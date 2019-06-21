Anadolu Ajansı'nın dün akşam saatlerinde yayınladığı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptığı mektup Asrın Hukuk Bürosu avukatlarınca doğrulandı.

İmralı Cezaevi'nde teröristbaşı Öcalan ile görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, mektubun içeriğini aktarmış, AA yayınlamıştı. Özcan'ın aktardığına göre mektupta "üçüncü yol tavrının korunmasına" dikkat çekilirken "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadelerinin yer aldığı belirtilmişti.

Teröristbaşı Öcalan'ın avukatları söz konusu mektubu yayınladı. Asrın Hukuk Bürosu'nun yayınladığı mektupta da bu ifadeler yer aldı.