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Irak'ta ABD'nin bu hafta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden 25 milisin cenazesine katılan yüzlerce sivil, Yeşil Bölge'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne yürüdü.
Associated Press muhabiri, protestocuların sloganlar eşliğinde elçiliğe girmeye çalıştığını belirtti.
Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar attı.
Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.
Şii protestocular daha sonra elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı. Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.
Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar olayların başlamasından önce binayı terk etti. Iraklı yetkililer ABD Büyükelçisinin tahliye edildiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre göstericiler elçilik duvarını ateşe verdi.
BAŞBAKANDAN KINAMA
Öte yandan Kasım ayında istifasını sunan Irak Başbakanı Adil Abdulmedi, ABD’nin İran destekli Haşdi Şabi’ye yönelik saldırısını kınadı.
Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Başbakan, ABD’nin Irak silahlı kuvvetlerine yönelik saldırısının tehlikeli sonuçlar doğuracak kabul edilemez kötü bir saldırı olarak nitelendirdi” ifadeleri kullanıldı.
Irak Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise “Hava saldırıları Irak’ı, DEAŞ’a yönelik ABD öncülüğündeki koalisyonla yapılan işbirliğini yeniden değerlendirmek zorunda bıraktı” denildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı ABD uçaklarının Haşdi Şabi’yi vurması nedeniyle ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, hava saldırılarının “İran’ı caydırmayı hedef aldıklarını” ifade etmişti.
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