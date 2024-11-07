Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 olmuştur." dedi.

Aktürk, TSK'nın terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğini vurgulayarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini bildirdi. Son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Cizre ve Iğdır'daki sınır karakollarına teslim olduğunu kaydeden Aktürk, TSK'nın ülke ve milletin bekası ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, 5 Kasım'da eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diledi. SINIR GÜVENLİĞİ Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şöyle devam etti: "Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 1288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur."

TSK'nın uluslararası harekat, misyonlar ve dost, müttefik ülkelerdeki eğitim, danışmanlık faaliyetleriyle uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini bildiren Aktürk, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutladı. Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"nın dün İstanbul'da yapıldığını da hatırlattı. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, İsrail tarafından uluslararası ve insancıl hukukun çiğnenerek çocuklar ve sivillerin öldürülmekte olduğunu ve bölgenin felakete sürüklendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgemizde daha fazla şiddet ve hukuk ihlali yaşanmaması ve barışın yeniden tesisi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecektir." EĞİTİM VE TATBİKATLAR TSK'nın halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne değinen Aktürk, bu kapsamda Akdeniz'de Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İkili SAT/ Özel Harekat, Torrejon Archer Hava Polisliği ve Norveç'te Steadfast Duel tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aktürk, Bulgaristan'da Poseidon Fiili Mayın Harekatı, Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler, Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Davet Tatbikatı, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Milli Anadolu Kartalı Fiili Uçuşlu Eğitimi tatbikatlarının ise devam ettiğini söyledi. Zeki Aktürk, 11-15 Kasım tarihlerinde NATO kapsamında Bold Machina Deniz Özel Harekat ile Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını bildirdi. Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden olıuşan "Somali Deniz Görev Grubu"nun Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini hatırlatan Aktürk, şu şekilde konuştu:

"TCG Burgazada korvetimiz tarafından 31 Ekim'de Split/Hırvatistan'a, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Diponegero gemisi tarafından 2-5 Kasım'da Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 3-6 Kasım'da İstanbul'a liman ziyaretlerinin yapılmıştır." Aktürk, Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Balchik gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 5-8 Kasım arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmekte olduğunu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Planet gemisi tarafından 8-11 Kasım'da Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından ise 10-13 Kasım'da İzmir'e liman ziyaretleri yapılacağını duyurdu.

TCG Akçakoca mayın avlama gemisinin, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 1-4 Kasım'da Pire/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Aktürk, 8-10 Kasım'da ise Çanakkale'ye liman ziyareti yapılacağını bildirdi. Aktürk, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Kurucu ve Yürütücü Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğünün de katıldığı, 2024 Yılı Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel ve Genel Kurul Toplantısının kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve üniversite temsilcilerinin de katılımıyla 6-9 Kasım tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Personel ve askeri öğrenci alım, temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Aktürk, "2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının 14 Kasım'a, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının ise 15 Kasım'a kadar uzatıldığını hatırlattı. MEHTERAN BİRLİK KOMUTANLIĞI KKTC'DE KONSER VERECEK Tuğamiral Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığınca KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında 13-16 Kasım'da KKTC'de konserler verileceğini de duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü kutlayan Aktürk, TSK'nın terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. SORULAR VE YANITLAR MSB kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynaklar, dün sonuçlanan seçimlerin ardından ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir." Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlere ilişkin, Kıbrıs adasında dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini bildirdi.

Daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bu tür yardım sözleri verildiğini aktaran kaynaklar, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. F-16 TEDARİKİ Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz."