ABD'deki uçak kazasına karışan ordu helikopterinin kara kutusunun bulunduğu açıklandı.

"Her iki kara kutu da iyi durumda bulundu"

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BBC'nin haberine göre, J. Todd Inman, dün gece bulunan kara kutunun "iyi durumda" olduğunu söyledi.

NTSB'nin "çok yakın bir gelecekte tam indirmeyi başarabileceğimizden" emin olduğunu söyledi.

Kutuda bir miktar "su sızıntısı" bulunduğunu söyleyen uzman, ancak bunun böyle bir soruşturma için tamamen normal olduğunu da sözlerine ekledi.

Uçuş verilerine erişimin ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu anlatan uzman, bu verilerin kamuoyuna hemen açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

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Helikopterin kara kutusu da bulundu ve "dış tarafında tehlikeye girdiğini gösterecek bir hasar yok" diye ekledi.

NTSB, helikopterin kara kutusunun hasarsız göründüğünü söylüyor

Associated Press'in haberine göre, uçakta iki kayıt cihazı vardı. Bir tanesi, bir uçuş veri kayıt cihazı, iyi durumdaydı. Cuma günü açıldı ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu üyesi Todd Inman, bilgilerinin kısa süre içinde indirilmesinin beklendiğini söyledi.

Ancak kokpit ses kayıt cihazının içine su girmişti. Bu alışılmadık bir durum olmasa da araştırmacıların verileri indirme çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Helikopterin verileri tek bir kara kutuda tutuluyor. Şu anda NTSB merkezinde. Araştırmacılar henüz açmaya çalışmasa da hasarsız görünüyor.

Fotoğraf, BBC tarafından servis edilmiştir.