ABD'de 5-11 yaş grubuna aşı tavsiyesi kararı!

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti.
FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesinin 18 üyesinden 17'si, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının ilkokul çağındaki çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı fikrinde buluştu.
Toplantıda, firmanın, 12 yaşın altındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını, yetişkin dozunun üçte birine indirdiğine değinildi.
FDA'nın komitenin tavsiyesini değerlendirmeye alarak bir hafta içinde bu aşı için acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.
Pfizer-BioNTech 22 Ekim'de, iki doz uygulanacak Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını duyurmuştu.
CDC SON KARARI VERECEK
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) aşı danışmanları, kararı görüşmek ve ABD'li çocukların aşı yaptırmasını tavsiye edip etmeme kararı almak için 2 ve 3 Kasım'da toplanacak.
ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında aşılama gelecek haftadan itibaren başlayabilecek.
"PFIZER/BIONTECH AŞISI 5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90.7 ETKİLİ"
Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3’te 1’i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.
3. DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6
Pfizer CEO'su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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