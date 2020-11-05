ABD Başkanı Donald Trump, 14 saat aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oy sayımını durdurun" çağrısında bulundu.
Trump yaptığı ikinci açıklamada, posta oylarla ilgili olarak "Seçim gününden sonra gelen hiçbir oy sayılmayacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD'de çok çekişmeli geçen başkanlık seçimlerinden oy sayımı devam ederken Trump'ın ekibi, Biden'ın seçimi kazanması için kritik öneme sahip Nevada eyaletinde harekete geçti. Ekip, yarışın küçük farklarla sürdüğü Nevada'daki sayımın durdurulması için dava açacağını duyurdu.
yarışın küçük farklarla sürdüğü Nevada'daki sayım için dava açacağını duyurdu.
AP projeksiyonuna göre Demokrat aday Joe Biden şu ana kadar 264 delege, Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delege kazandı. Yarışı 270 delegeye ulaşan adayın kazacak. 6 delegeye sahip Nevada eyaletini Biden'ın kazanırsa, Biden başkanlık seçimlerini kazanan isim olacak.
TRUMP'IN EKİBİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.
Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile 08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı.
Trump yanlıları ise Nevada'nın Las Vegas kentindeki seçim ofisi önünde protesto gerçekleştirdi. Protestocular "Çalmayı bırakın" sloganları attı.
İKİ EYALETTE SAYIMIN DURDURULMASI TALEBİ
Trump'ın kampanya ekibi, Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Mahkemeye başvuru gerekçesi olarak, Trump kampanya ekibinin eyaletteki sayım merkezlerine anlamlı bir erişim sağlayamadığı ifade edildi.
Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pennsylvania'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!