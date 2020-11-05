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ABD Başkanı Donald Trump, 14 saat aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oy sayımını durdurun" çağrısında bulundu.

Trump yaptığı ikinci açıklamada, posta oylarla ilgili olarak "Seçim gününden sonra gelen hiçbir oy sayılmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de çok çekişmeli geçen başkanlık seçimlerinden oy sayımı devam ederken Trump'ın ekibi, Biden'ın seçimi kazanması için kritik öneme sahip Nevada eyaletinde harekete geçti. Ekip, yarışın küçük farklarla sürdüğü Nevada'daki sayımın durdurulması için dava açacağını duyurdu.

yarışın küçük farklarla sürdüğü Nevada'daki sayım için dava açacağını duyurdu.

AP projeksiyonuna göre Demokrat aday Joe Biden şu ana kadar 264 delege, Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delege kazandı. Yarışı 270 delegeye ulaşan adayın kazacak. 6 delegeye sahip Nevada eyaletini Biden'ın kazanırsa, Biden başkanlık seçimlerini kazanan isim olacak.

TRUMP'IN EKİBİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile 08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Trump yanlıları ise Nevada'nın Las Vegas kentindeki seçim ofisi önünde protesto gerçekleştirdi. Protestocular "Çalmayı bırakın" sloganları attı.

İKİ EYALETTE SAYIMIN DURDURULMASI TALEBİ

Trump'ın kampanya ekibi, Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Mahkemeye başvuru gerekçesi olarak, Trump kampanya ekibinin eyaletteki sayım merkezlerine anlamlı bir erişim sağlayamadığı ifade edildi.

Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pennsylvania'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.