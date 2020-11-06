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ABD Başkanı Donald Trump, henüz netleşmeyen seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Yasal olmayan oyları sayarak seçimleri bizden çalabilirler. Ben birçok kritik eyaleti kazandım. Tarihi zaferler kazandığımızı söyleyebilirim ama medya bizi desteklemiyor. Bilerek yanlış söylüyorlar. Ortaya koydukları oy oranları gerçekten gülünç.

Biz senatoyu elimizde tutuyoruz. Ve gerçekten de çok rekabetçi eyaletler var senato oylamasında. Senato için 200 milyon dolar harcandı. Bu yılki seçimlerde cumhuriyetçi kadınların yılı oldu. Geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla cumhuriyetçi kadın Senato'ya seçildi. Cumhuriyetçi Parti'nin tarihinde bunu ilk defa görüyoruz.

Büyük medya ve büyük şirketler Demokratlar'ı desteklediler. Ama Amerikalı işçiler ve halkın oyunu biz aldık. Bu nedenle seçimlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Seçimi çalmaya çalışıyorlar, buna müsaade edemeyiz. Bir illüzyon yaratmaya çalıştılar. Bazı eyaletlerde insanlara telefon edip evde kalın dediler. Seçimden bir gün önce yaptıkları bir olay var. Florida'da Biden'ın 5 puan önde olduğunu söylediler. Ben bu çarpıtmaya rağmen Florida'yı kolaylıkla kazandım. Aynı şekilde Ohio'da 12 puan farkla kazanacaklarını söyledi anketler ama ben Ohio'yu da kazandım. Bu anketlerle insanları baskı altına almaya çalıştılar. Bazı eyaletlerde bizler bütün kilit lokasyonları kazandık ama gizli bir şekilde oylar değişmeye başladı daha sonra. Biz yasal gözlemcilerimizle oyların sayıldığı yerde olmak istedik ama buna müsaade etmediler.

Genel olarak çok sayıda mahkemeye başvurduk. Çok uzun zamandır mektupla kullanılan oylardan bahsediyorum. Bu yozlaşmış bir sistem. Çok kolay şekilde yolsuzluğa açık kapı bırakıyor bu sistem. Beklediler, beklediler daha sonra oy buldular bir yerlerden. Biz yine öndeyiz ama eskisi kadar önde değiliz. Çünkü bir yerlerden oy buldular. 700 bin oyla Pennsylvania'yı kazanıyorduk ama oy gelmeye devam etti. Bu rakam azalıp 90 bine kadar düştü. Avukatlarımız bunu takip ediyor.

Biz oy kullanma sürecini insanlar izleyebilsin diye mahkeme kararı çıkarttık ama onlar bunu temyize götürdüler. Georgia'da çok açık ara farkla öndeydik ama bu fark da kapandı. Georgia'da bir bölgede 4 saat boyunca oy saymayı durdurdular ve daha sonra fark kapanmaya başladı. Arizona'da neler olup biteceğini göreceğiz.

Biz seçimlerin namusunu korumaya çalışıyoruz. Böylesine önemli bir seçimin yozlaşmasına izin vermemeye çalışıyoruz. Gerçekten sokaktaki insanlar çok önemli bir ruhla çalıştılar.

Bize söylesinler, neden insanların oy sayımını izlemesini istemiyorlar. Şu ana kadar insanlar dürbün kullanarak oy sayımlarını izlemeye alıştılar. Seçim günü gelmesi gereken oylar, seçimden sonraki günde gelmeye devam ediyor. Bildiğim kadarıyla bir oyun seçim günü kullanılması lazım, seçimden sonra değil. Demokratlar kendileri de seçimi kazanacaklarına inanmadığı için yolsuzluk yaparak seçimi kazanmaya çalışıyor. Ben çok sayıda seçim izledim. 10 milyonlarca oyun mektupla kullanıldığını görüyoruz. Bu şekilde planlanmış bir olay. İnsanların kimliklerinin teyit edilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Birçok insanın bize bilgisi gerekiyor ve bunların gereğini yapıyoruz.

Pennsylvania'da yapılan yolsuzlukları görüyoruz. Eyalet oyların seçimin bitiminden 3 gün sonra gelse bile kabul edeceklerini söyledi. Oy kullanan insanların kimliklerinin doğrulanması ile ilgili sıkıntılar var. Bu noktada seçimin itibarı zedelenmekte. Detroit'te oy sayma merkezlerinden bir tanesinde camları bile kağıtlarla kapladılar. Orada hukuki gözlemcilerin olması gerekiyor ama buna müsaade etmiyorlar. Demokratların egemenliğinde olduğu yerlerde ise seçim bittikten sonra oylamanın devam ettiği bilgileri geldi.

Joe Biden sadece yasal oyların kabul edilmesi gerektiğini açıklamalı. Seçim gününden sonra gelen oylar hesaba katılmamalı. Biz dürüst insanların çalışmasını istiyoruz. Dürüst olarak bunları yaparlarsa biz çok rahat bir şekilde kazanacağımızı söylüyoruz. Birçok dava açtık ve açıyoruz. En üst mahkemeye kadar bunu götüreceğiz. Aylardır bunu söylüyorum. Bu kadar büyük bir seçimde postayla oya müsaade edilmemeliydi. Biz ABD'nin başına bunun gelmesine müsaade etmemeliyiz. Umarım yakın zamanda sonuçlanır ama hukuki bir süreç işleyecek. Birçok şey olacak bundan sonra ama ülkemize yakışmıyor, bu durum ülkemize zarar veriyor.