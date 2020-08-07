Kayseri'de, dün akşam saatlerinde, İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi´nde yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Abdullah Cebrail Erbay, tatil için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Erbay, müstakil evin bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynarken, kapı üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kapının altında kalan Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için ambulansla İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kızılören Mahallesi'nde toprağa verildi.