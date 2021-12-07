60 bin dolarlık saat için akılalmaz oyun!

İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesinin izlediği yöntem deneyimli polisleri bile şaşırttı. İstanbul'da işadamı Oğuzhan U. "A. P." marka saatini 59 bin 500 dolar değer biçerek internet üzerinden satışa çıkardı.
DHA'nın haberine göre, bir süre sonra Oğuzhan U.'yu telefonla arayan bir kişi ciddi müşteri olduğunu Çağlayan'da bulunan bürosunda saati görmek istediğini söyledi. Mağdur Oğuzhan U. satışa çıkardığı saatini de alarak verilen adrese gitti.
ÇELİK KASAYI AÇINCA ŞOK OLDU
Saatin fiyatı konusunda yaşanan pazarlık sırasında şüpheliler, saati çelik bir kasaya koyarak "Pazarlık bitene kadar burada kalsın" dedi. Saatinin gözünün önündeki çelik kasaya konması Oğuzhan U.'yu şüphelendirmedi. Bu sırada ilk anda ofiste bulunan şüpheliler birer birer oradan ayrılmaya başladı.
Son olarak mağdur Oğuzhan U. ile tek başına ofiste kalan şüpheli gelen bir telefon üzerine "Ufak bir işim var. Hemen geliyorum." diyerek dışarı çıktı. Uzun süre geçmesine rağmen kimsenin geri gelmemesi üzerine Oğuzhan U. yerinden kalkarak kilitlenmeyen çelik kasayı açtığında büyük bir şok yaşadı.
Oğuzhan U., kasanın arkasında bulunan duvarın ve kasanın arkasının delik olduğunu gördü. Şüphelilerin arka tarafından saati çalındığını anlayan Oğuzhan U. hemen polise haber verdi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan Murat Ç.,(23) Aret B.,(47) Cansu Ş.Ç., (27)Gökhan B.(28) ve Engin K.(36) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı saat ise Oğuzhan U.'ya teslim edildi.
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