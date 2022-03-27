6 muhalefet lideri ikinci kez bir arada

Son dakika: 6 muhalefet lideri ikinci kez bir arada

AA

DEVA Partisi Genel Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya ilk gelen isim, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu. Sırasıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu buluşmaya geldi.

Parti genel başkanlarını kapıda karşılayan isim de ev sahipliğini yapan DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu. Parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası, olası ittifak kurulmasında ilke ve değerler ile seçim sonrası izlenecek politikalar liderlerin masasındaki konular arasında.

Yemek sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

6 genel başkan ilk görüşmesini ise 12 Şubat tarihinde CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleştirmişti.