Evli ve bir çocuğu vardı! Kahreden haber!

İHA

Bursa Karacabey'de, Uluabatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi doktorlarından eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Kutsal Altıntaş (57) dün akşam evinde rahatsızlandı.

"AŞI KARŞITI OLARAK BİLİNİYORDU" İDDİASI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre çevresinde aşı karşıtı olarak bilinen Doktor Altıntaş, koronavirüse bağlı olarak kalp krizi geçirdiği anlaşılırken kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Aile hekimliğinin yanı sıra bir dönem İlçe Sağlık Müdürü olarak da görev yapan Dr. M. Kutsal Altıntaş’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Dr. M. Kutsal Altıntaş, bugün öğle vakti Emirsultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir’de Başçeşme mezarlığında defnedilerek ebediyete uğurlanacak.

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARDI

Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş’ın evli ve 5 yaşında bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.