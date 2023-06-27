5 bölgede gök gürültülü sağanak var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kütahya, Çankırı, Çorum, Amasya, Artvin çevreleri, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın da kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.