Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla karar ile 41 ile yeni vali atandı.
Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
Adana Valisi Mahmut DEMİRTAŞ Mardin Valisi,
Afyonkarahisar Valisi Afyonkarahisar Valisi Zonguldak Valisi,
Zonguldak Valisi Süleyman ELBAN Adana Valisi,
Amasya Valisi Osman VAROL Ağrı Valisi,
Antalya Valisi Münir KARALOĞLU Diyarbakır Valisi,
Aydın Valisi Yavuz Selim KÖŞGER İzmir Valisi,
Balıkesir Valisi Ersin YAZICI Antalya Valisi,
Burdur Valisi Hasan ŞILDAK Balıkesir Valisi,
Çanakkale Valisi Orhan TAVLI Muğla Valisi,
Elazığ Valisi Çetin Oktay KALDIRIM Sakarya Valisi,
Erzincan Valisi Ali ARSLANTAŞ Burdur Valisi,
İzmir Valisi İzmir Valisi Eskişehir Valisi,
Kastamonu Valisi Yaşar KARADENİZ Manisa Valisi,
Manisa Valisi Hüseyin AKSOY Aydın Valisi,
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin ÖZKAN Konya Valisi,
Nevşehir Valisi İlhami AKTAŞ Çanakkale Valisi,
Ordu Valisi Seddar YAVUZ Kocaeli Valisi,
Siirt Valisi Ali Fuat ATİK Denizli Valisi,
Tunceli Valisi Tuncay SONEL Ordu Valisi,
Ardahan Valisi Mustafa MASATLI Amasya Valisi,
Iğdır Valisi Enver ÜNLÜ Giresun Valisi,
Osmaniye Valisi Ömer Faruk COŞKUN Kahramanmaraş Valisi,
Düzce Valisi Zülkif DAĞLI Samsun Valisi,
Personel Genel Müdürü Gökmen ÇİÇEK Afyonkarahisar Valisi,
Mülkiye Başmüfettişi Mahmut ÇUHADAR Adıyaman Valisi,
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah AYAZ Çankırı Valisi,
İller İdaresi Genel Müdürü Ali ÇELİK Kütahya Valisi,
Altındağ Kaymakamı Erol KARAÖMEROĞLU Sinop Valisi,
Mamak Kaymakamı Ziya POLAT Yozgat Valisi,
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU Aksaray Valisi,
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan IŞIK Karaman Valisi,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya YIRIK Elazığ Valisi,
Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet MAKAS Erzincan Valisi,
Mülkiye Başmüfettişi Avni ÇAKIR Kastamonu Valisi,
Çatalca Kaymakamı İnci SEZER BECEL Nevşehir Valisi,
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman HACIBEKTAŞOĞLU Siirt Valisi,
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali ÖZKAN Tunceli Valisi,
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin ÖNER Ardahan Valisi,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin SARIİBRAHİM Iğdır Valisi,
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç YILMAZ Osmaniye Valisi,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet ATAY Düzce Valisi olarak atandı.
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya'ya vali olarak atandı.
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