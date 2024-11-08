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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 41 ilde 257 göçmen kaçakçısı yakalandı

        41 ilde 257 göçmen kaçakçısı yakalandı

        41 ilde son 2 hafta içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 59'u tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. 2024 yılı içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik toplam 6339 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonrasında; 3924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 08:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:43
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        41 ilde 257 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-28 operasyonlarında 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-28” operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını belirterek 59’unun tutuklandığını, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin adli işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

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        Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledikleri bilgisini vererek bu operasyonlar sonrasında; 3 bin 924 göçmen kaçakçısının tutuklandığını, bin 693’üne ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

        Düzensiz göçle mücadelenin, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığına dikkat çeken Yerlikaya, "Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız.

        İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

        Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

        “Kalkan-28” operasyonları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Samsun, Batman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Kilis’te düzenlendi.

        Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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