4'ü de 21 yaşındaydı! Kaza değil dehşet!

Son dakika: 4'ü de 21 yaşındaydı! Kaza değil dehşet

AA

Son dakika haberler... Burdur'da yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Yahya Kılıç (21) idaresindeki 15 LC 778 plakalı otomobil, Isparta-Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM İSTEDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, sürücü Kılıç ile otomobilde bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİLER

Otomobilden çıkarılan cenazeler, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölenlerin yakınları hastaneye geldi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil, otoparka götürüldü.