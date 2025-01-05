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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 36 terörist etkisiz hale getirildi!

        36 terörist etkisiz hale getirildi!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:56
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        36 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin, kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulandı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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