36 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin, kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."