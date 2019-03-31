Ankaralı seçmenler tercihini yaptı. Yaklaşık 3 milyon 922 bin seçmen Ankara'da oylarını kullandı. Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte seçim sonuçları canlı ve anlık olarak HABERTURK.COM’DA.

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ankara'da oy kullanma işlemi sabah 08.00’de başladı, saat 17.00’de sona erdi. 3 milyon 250 bin seçmen 12 bin 158 sandıkta oylarını kullandı.

İŞTE İLK SONUÇLAR

ANKARA'DA İKİ ADAY

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş arasında geçmesi bekleniyor.

BAŞKENT'TEN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Ankara genelinde saat 18.35 itibariyle sandıkların yüzde 1'i açıldı.

SONUÇLAR ANBEAN HABERTURK.COM’DA

Türkiye yerel seçim heyecanı yaşarken, seçim sonuçları anbean HABERTURK.COM’da. Seçimle ilgili tüm detaylar ve yasak kalkar kalkmaz anlık sonuçlar HABERTURK.COM'da ve sosyal medya hesaplarımızda. Bilgisayarınızdan, mobil cihazlarınızdan ve takip edebilirsiniz.

HABERTURK.COM'un seçim için özel hazırlanan sayfasında anlık sonuçlar, anlaşılır ve detaylı grafiklerle yer alacak. HT Stüdyo'nun canlı yayınlarında da seçimin öne çıkan detayları konuklarla konuşulacak.