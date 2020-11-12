DHA

İlçede 3 katlı bir binanın elektrik saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar da merdiven ile binadan tahliye edildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.