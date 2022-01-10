3 gündür sürüyor! Muğla'da sağanak esareti

AA

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

AA'da yer alan habere göre son 24 saatte metrekareye 83,5 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde ise İçmeler ve Hisarönü mahallelerinde birçok evin bahçesini su bastı.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalara başladı. Marmaris'te sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen çamurlu su dolayısıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Yatağan ilçesinde, daha önce kurumuş olan dereler, yağışın etkisiyle yeniden akmaya başladı. İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

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