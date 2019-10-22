Konya merkezli 27 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına mahrem imamlık yaptığı iddia edilen 60 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah dev bir operasyon başlatıldı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şu ana kadar 25 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre, bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı...

ŞÜPHELİLERDEN 25’İ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli 27 ilde operasyon başlatıldı. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı ve şu ana kadar şüphelilerden 25’i yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülüyor.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öne sürülüyor.