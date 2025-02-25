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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin YouTube kanalından paylaşılan kayıtlarda Sivasspor-Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa ve Alanyaspor-Adana Demirspor maçındaki pozisyonların VAR konuşmaları yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:53
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        25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Sivasspor - Konyaspor müsabakasının 76. dakikasında konuk ekip atağında hakem Zorbay Küçük, Uros Radakovic’in topa elle müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. VAR, hakem Küçük’e bu pozisyon için sahada inceleme uyarısında bulundu. Pozisyonu izleyen Küçük, Radakovic’in ‘elle ihlali’ni tespit ederek sahaya döndü ve sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi.

        - Antalyaspor - Kasımpaşa maçının 83. dakikasında konuk takımın bulduğu gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye uyarıda bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kayatepe, Da Costa’nın Petrusenko’ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Nuno da Costa da sarı kart gördü.

        - Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının 90+3. dakikasında kaleci Kenan Piric’in kurtarışı sonrası Mamadou Fall son çizgide dokundu ve top dışarı çıktı. Potansiyel penaltı incelemesi önerisi alan hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonu izledi. Kayatepe, Veysel Sarı’nın Fall’a kontrolsüz hareketi nedeniyle penaltı kararı verdi.

        - Alanyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 65. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası top dışarı çıkarken hakem Ozan Ergün VAR uyarısı sonrası kenara geldi. Pozisyonu izleyen Ergün, Adana Demirspor cezahasında Arda Okan’ın topa elle temasını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

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