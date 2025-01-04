Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 240 milyon TL'lik, 'Siberağ-14' operasyonu!

        240 milyon TL'lik, 'Siberağ-14' operasyonu!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz 'SİBERAĞ-14' operasyonlarında, hesaplarında yaklaşık 240 Milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2025 - 08:07 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        240 milyon TL'lik, 'Siberağ-14' operasyonu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin olmak üzere 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik “Siberağ-14” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken 9’u tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4’ünün işlemleri ise devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin hesaplarında 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #siberağ operasyonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa