        Son dakika: 23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 gözaltı

        23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 gündür süren operasyonlarımızda; 14 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 07:45 Güncelleme: 13.11.2025 - 08:07
        23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 64 gözaltı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

        Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

        Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

        Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

