Üniversite sınavı ilk tercih döneminde tercih yapmayan ya da herhangi bir bölüme yerleşemeyen adayların katıldığı 2021 YKS ek tercihlerinin sonuçları bugün açıklandı. Ek yerleştirmelerde bir üniversite programına yerleşen adaylar kayıt tarihlerini araştırıyor.

2021 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2021 YKS ek yerleştirme tercihi yapan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2021 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Asil kayıt öncesinde yapılan elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.