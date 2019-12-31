TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Kulüp Adı Takım Harcama Limiti 1.GALATASARAY A.Ş. 451.659.184-TL 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 179.821.014-TL 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 275.335.170-TL 4.TRABZONSPOR A.Ş. 126.552.658-TL 5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR 97.575.509-TL 6.FENERBAHÇE A.Ş. 224.731.066-TL 7.ANTALYASPOR A.Ş. 59.355.091-TL 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 83.192.355-TL 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 100.032.618-TL 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 69.092.764-TL 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 121.001.299-TL 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 82.439.445-TL 13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107-TL 14.KASIMPAŞA A.Ş. 90.647.027-TL 15.GÖZTEPE A.Ş. 88.726.737-TL 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 96.545.656-TL 17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951-TL 18.YUKATEL DENİZLİSPOR 78.184.551-TL

Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.